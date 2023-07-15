ФСБ сообщила о сорванном покушении украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По данным ведомства, задержанные неонацисты из группировки «Параграф-88» занимались разведкой и готовили убийства. Они признались в преступном замысле, в то время как их соратники открестились от сотрудничества с Украиной.

Это не первая попытка покушения на представителей российских СМИ и медийных лиц. В апреле прошлого года сообщалось о предотвращенной угрозе в адрес телеведущих Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, а также гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

В марте 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. В мае подорвали машину писателя Захара Прилепина, он выжил.

Кроме того, стало известно о раскрытии сети агентов Главного разведуправления Украины, которые готовили покушения на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Журналистка Маргарита Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Маргарита Симоньян

Телеведущий Владимир Соловьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьев

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Телеведущая Ольга Скабеева

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телеведущая Ольга Скабеева

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

Политик и писатель Захар Прилепин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик и писатель Захар Прилепин

Глава администрации города Ялты Янина Павленко

Фото: Администрация города Ялта

Глава администрации города Ялты Янина Павленко

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Телеведущий Евгений Попов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Телеведущий Евгений Попов