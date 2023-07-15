ФСБ сообщила о сорванном покушении украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По данным ведомства, задержанные неонацисты из группировки «Параграф-88» занимались разведкой и готовили убийства. Они признались в преступном замысле, в то время как их соратники открестились от сотрудничества с Украиной.
Это не первая попытка покушения на представителей российских СМИ и медийных лиц. В апреле прошлого года сообщалось о предотвращенной угрозе в адрес телеведущих Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, а также гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
В марте 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. В мае подорвали машину писателя Захара Прилепина, он выжил.
Кроме того, стало известно о раскрытии сети агентов Главного разведуправления Украины, которые готовили покушения на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Владимир Соловьев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Владимир Соловьев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Политик и писатель Захар Прилепин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Политик и писатель Захар Прилепин
Фото: Администрация города Ялта
Глава администрации города Ялты Янина Павленко
Фото: Администрация города Ялта
Глава администрации города Ялты Янина Павленко
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев