ФСБ сорвала покушение на руководство Крыма: что известно о диверсантах В Киеве готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ заявила о раскрытии сети агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным Центра общественных связей ведомства, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также, по утверждению ФСБ, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма. Кто готовил теракты на полуострове и как отреагировали крымские власти — в материале NEWS.ru.

Кого задержали спецслужбы

Всего в рамках операции ФСБ были задержаны семь человек: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Также задержан гражданин Украины и Болгарии, названный как Д. Петранов, по данным ФСБ, причастный к доставке средств поражения в Россию. Все они планировали совершить теракт и осуществляли слежку за чиновниками с применением специальных технических средств и огнестрельного оружия. В ведомстве заявили, что непосредственным заказчиком теракта является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.

Что обнаружили при обысках

При обыске у задержанных были обнаружены готовые к применению пять самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие бомб, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Также сотрудники ФСБ вскрыли канал контрабандных поставок взрывчатки из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок бытовой техники. По данным ведомства, бомбы маскировали под электроплиты, организацией контрабанды занималась гражданка Украины Марина Матущак.

О чем рассказал задержанный на допросе

Задержанный ФСБ предполагаемый соучастник готовившихся покушений на руководство Крыма Александр Литвиненко признался на допросе, что занимался доставкой на полуостров электроплит с компонентами для взрывчатки. К нему техника попадала из Турции и Грузии. Он также рассказал, как содействовал слежке за мэром Ялты Павленко. Литвиненко сообщил, что проследить за главой города его попросил Виктор Подвальный — руководитель агентурной группировки ГУР Украины. С ним задержанный познакомился в 2013 году.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Как пересылалась взрывчатка

Еще один задержанный, Виктор Подвальный, рассказал, что был завербован другом начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Романом Машовцем, так как его дети уклонялись от мобилизации. Мужчина работал под псевдонимом Сократ. Со своими кураторами он общался через мессенджеры WhatsApp и Signal. На связь с ним выходили через VPN по понедельникам и пятницам, соблюдая методы конспирации.

Подвальный также создавал свою агентурную сеть. В его задачи входил поиск людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами. Ему удалось привлечь к работе нескольких человек — Игоря Зорина, Константина Евмененко, Сергея Войроновского и Александра Литвиненко.

Подвальный рассказал, как пересылалась взрывчатка. По его словам, ее помещали внутрь электроплит и таких посылок было несколько. Одно из взрывных устройств привели в действие в Бахчисарае. Также задержанный еще до получения посылок должен был следить за Павленко, Аксеновым и Константиновым для передачи данных и последующей их ликвидации. По данным ФСБ, после доставки электроплит на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании «СДЭК» и «Возовоз».

Женщина, которая получила одну из посылок, рассказала, как ее использовали. Изначально она делала заказ на 15 платьев, ждать которые нужно было в течение месяца, однако часть из них была готова через шесть дней.

«Посылку принесли в салон, в ней было две коробки. В одной были платья, в другой коробке — одно платье и две электрические плитки», — рассказала женщина на допросе, добавив, что эти плитки попросили отправить на другой адрес в Ялту.

Реакция Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение нападения на него и других сотрудников администрации региона. Он отметил, что покушение готовила та же группа, которая ранее подрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. По его словам, заказчики покушения находятся в Киеве.

«Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве», — заявил глава Крыма.

Аксенов добавил, что российские спецслужбы обязательно найдут и накажут заказчиков покушения, а Украину он назвал террористическим государством.