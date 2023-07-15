Подозреваемый в покушении на Собчак рассказал, сколько получил от СБУ Подозреваемые в подготовке убийства Собчак получили 20 тысяч рублей за разведку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Подозреваемые в подготовке убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак получили 20 тысяч рублей за разведку, об этом один из них сообщил в ходе допроса ФСБ, видео опубликовало РИА Новости. Он также признался, что задание получил от сотрудника СБУ.

Создал неонацистскую группировку «Параграф-88». После чего я связался с украинскими СБУ. <...> Мы получили задание на убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей, — сказал подозреваемый на допросе.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88». У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.

Собчак поблагодарила сотрудников спецслужб, «если это все правда». В противном случае она назвала попытку поставить ее в один ряд с Симоньян подлостью.