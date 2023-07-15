Среди подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян есть подростки

Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайства следствия об избрании им меры пресечения. Им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия, санкции по этой статье предусматривают до семи лет лишения свободы.

Среди них есть несовершеннолетние, — рассказал собеседник агентства.

Также известно, что подозреваемые в подготовке убийства Симоньян и Собчак получили 20 тысяч рублей за «разведку местности».

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что российские представители СМИ находятся в опасности, если придерживаются политической риторики руководства страны. Именно с этим связаны попытки покушения на них.