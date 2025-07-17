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17 июля 2025 в 16:52

В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии

Захарова: западные страны готовят Молдавию на роль второй Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Страны Запада готовят Молдавию к милитаризации, отводя стране роль «второй Украины», заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, продолжается активное сближение Кишинева со странами НАТО, только за прошлый год проведено 30 совместных учений Молдавии с Альянсом, передает корреспондент NEWS.ru.

Все готовится к милитаризации этой страны в пользу НАТО. Для чего все это делается? Ответ очевиден — республику готовят на роль «второй Украины», – предупредила дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что Запад активно готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, если Кишинев позволит втянуть себя в вооруженное противостояние, республика рискует стать «второй Украиной».

До этого Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

Мария Захарова
Молдавия
НАТО
МИД России
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