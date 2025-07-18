Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян

Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян Захарова назвала ложью сообщения о закрытии в КНДР курорта Вонсан для граждан РФ

Американские СМИ сделали вброс о якобы закрытии курорта Вонсан для россиян в КНДР, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что это ложь. Журналисты подавали информацию так, будто курорт закрылся после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в республику.

Классическая ложь, грубый фейк, — подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что эту дезинформацию сделали СМИ, аффилированные со спецслужбами США. Захарова допустила, что это вызвано «банальной злобой» военно-политических элит США. По мнению дипломата, они увидели, как стратегия давления на КНДР провалилась.

Ранее журналисты сообщили, что власти Северной Кореи якобы ввели временные ограничения на посещение курортного комплекса Вонсан-Кальма. Стало известно о приостановке доступа в прибрежную зону для иностранных туристов.

Известно, что россиянам отдых на новом северокорейском курорте могут отдохнуть в среднем за 150 тысяч рублей с человека. Путевка предполагает восемь дней. Отели на новом курорте не работают по популярной системе «все включено».