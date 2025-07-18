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18 июля 2025 в 10:46

После визита Лаврова КНДР «заморозила» рай для иностранцев

Bloomberg: КНДР после визита Лаврова закрыла курорт Вонсан для иностранцев

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Северной Кореи ввели временные ограничения на посещение курортного комплекса Вонсан-Кальма после визита главы МИД России Сергея Лаврова, передает агентство Bloomberg. Доступ в эту прибрежную зону отдыха временно приостановлен для иностранных туристов.

Курорт, безусловно, открыт, но он еще не достроен. Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой, — сказано в публикации.

Ранее самолет с министром иностранных дел Российской Федерации приземлился в аэропорту северокорейского города Вонсан. Визит российского дипломата продлился до 13 июля. Дата прибытия совпала с открытием в Вонсане новой прибрежной туристической зоны.

В ходе переговоров Сергей Лавров употребил формулировку «непобедимое братство» для описания российско-северокорейских отношений. Как уточняет пресс-служба российского МИД, данное определение изначально было предложено северокорейской стороной при характеристике нового базового стратегического соглашения между государствами.

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