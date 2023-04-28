В Кремле высказались по поводу решения МОК в отношении россиян Песков: РФ вырабатывает свою позицию в ответ на ограничения МОК

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Россия вырабатывает свою позицию в ответ на ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так Песков отреагировал на вопрос о том, может ли общение президента РФ Владимира Путина с российскими спортсменами в контексте предстоящего 100-летия спортивного общества ЦСКА ужесточить позицию МОК по выступлению атлетов на Олимпиаде.

Что касается рекомендаций МОК, они сейчас анализируются, вырабатываются наши подходы и наша позиция, — отметил он.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отменить ограничения в отношении атлетов из РФ и Белоруссии и допустить их к соревнованиям на основе равноправия с остальными спортсменами. В заявлении, опубликованном на сайте ОКР, члены комиссии назвали предлагаемый МОК нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов очевидной дискриминацией по национальному признаку и двойными стандартами в спорте.

МОК 28 марта порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности.

В Кремле эти рекомендации назвали дискриминационными и заверили, что власти будут всемерно отстаивать интересы отечественных спортсменов.