15 января 2026 в 13:06

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке

Здание роддома № 1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Здание роддома № 1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости
Кремль соболезнует родителям, которые потеряли детей из-за случившегося в роддоме в Новокузнецке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее большим горем и отметил, что в стране принимаются меры во избежание подобных ситуаций в дальнейшем, передает ТАСС.

Мы все глубоко соболезнуем тем родителям, которые потеряли своих детей, — сказал Песков.

Ранее временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

До этого стало известно, что новокузнецкому роддому, где в начале января скончались младенцы, за последние два года было вынесено 170 предостережений. В 2024 году медицинское учреждение получило 156 предостережений.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что профильные ведомства организовали проверку в роддоме Новокузнецка. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

