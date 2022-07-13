В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию Песков выразил надежду, что выстраивание отношений Саудовской Аравии с другими странами не будет против России

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Джо Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что «нефтяная дипломатия» американского лидера Джо Байдена в ходе визита на Ближний Восток не повлияет на отношения РФ и Саудовской Аравии. Песков напомнил о договоренностях с Эр-Риядом.

Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. Мы высоко ценим ту работу, которую нам удаётся делать с нашими партнерами. Мы высоко ценим наше взаимодействие с Эр-Риядом. Мы, конечно, надеемся, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против нас, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что поездка на Ближний Восток не поможет Байдену добиться снижения цен на бензин в стране. У Саудовской Аравии нет столько нефти, чтобы повлиять на рынок, сообщало 12 июля Politico. Издание считает, что в ситуации, когда Эр-Рияд вдруг наполнит мировой рынок своей нефтью, нет гарантий на снижение цен на бензин.

Ранее Байден заявил, что его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином. Он добавил, что водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.