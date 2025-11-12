В Кремле подтвердили контакты представителей России и Британии Песков: контакт Ушакова и советника премьера Британии был в начале этого года

Контакт помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла был в начале этого года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, этот диалог не был продолжен, так как Лондон не пожелал выслушать позицию Москвы.

Действительно, был контакт, контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Пауэлл пытался установить неофициальный канал связи с Россией. Журналисты со ссылкой на три информированных источника указывали, что советник британского премьера звонил Ушакову.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания ответят за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По его словам, Россия уже привыкла к подобным провокациям.

В свою очередь генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что западные страны, в первую очередь Великобритания, охотятся за российским истребителем МиГ-31 из-за его уникальных характеристик. Он считает, что ущерб безопасности России в случае успеха угона воздушного судна был бы очень серьезным.