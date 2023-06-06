В Кремле отреагировали на предотвращение теракта с «грязной бомбой» Песков: в Кремле нет оценок сообщениям о планах Киева устроить теракт с «грязной бомбой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не давали оценку сообщениям ФСБ о планах Киева устроить в России теракт с «грязной бомбой», передает «Интерфакс». По данным спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило теракт на аэродроме Северный в Ивановской области.

Нет, у нас нет оценок, — сказал Песков.

Ранее ФСБ сообщила, что в ходе расследования диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме под Иваново, которая готовилась военной разведкой Украины в мае 2023 года, стало известно о планах ГУР совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы». Согласно данным ФСБ, с этой целью Киев создал специальную службу для снабжения диверсантов и осуществления бомбовых ударов по российским энергетическим объектам.

В октябре 2022 года Песков заявлял, что Россия располагает информаций о существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины. Представитель Кремля говорил о наличии сведений, что такую террористическую диверсию готовят на Украине. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что Москва будет доводить свою точку зрения до мировой общественности, чтобы «воспрепятствовать такому безответственному поведению».

После этого специалисты Международного агентства по атомной энергетике проверили украинские объекты и не нашли следов «грязной бомбы».