Песков рассказал о действиях в связи с угрозой применения «грязной бомбы» Песков заявил, что Россия предпримет энергичные шаги в связи угрозой использования «грязной бомбы» со стороны Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет принимать энергичные шаги в связи с угрозой возможного применения Киевом «грязной бомбы», передает РИА Новости. По его словам, Кремль продолжит доводить свою точку зрения до мировой общественности.

Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины. Мы обладаем информацией, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии. Мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активной деятельности в плане воспрепятствования такому безответственному поведению, — заявил Песков.

Грязная бомба — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

В письме генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу постпред России Василий Небензя указывал, что если Киев применит «грязную бомбу», Москва сочтет эти действия «актом ядерного терроризма». Небензя также призвал страны Запада повлиять на украинские власти, чтобы те «отказались от планов провокации».