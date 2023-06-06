В Кремле отказались обращать внимание на массовое отравление сидром Песков переадресовал вопрос о массовом отравлении сидром в ФСБ

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Кремль не считает массовое отравление россиян фальсификатом сидра вопросом, относящимся к его компетенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, узнавать подробности на этот счет лучше у ФСБ.

Это не является темой нашего конференц-колла. Надо обращаться в ФСБ, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что массовое отравление россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр» может оказаться диверсией Центрального разведывательного управления США. Парламентарий уточнил, что в России находится более трех миллионов беженцев, среди которых может быть «церэушное украинское подполье», которое устраивает террористические акты.

Ранее тела еще двух погибших в результате отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» нашли в Самаре. Число жертв в регионе таким образом достигло шести человек, в общей сложности по всей России скончались 24 человека.

5 июня Telegram-канал Baza сообщил, что полиция начала разыскивать двух мужчин, занимавшихся производством и продажей «Мистера Сидра». Ранее был задержан директор фирмы ООО «Анди», выпускавшей опасный алкоголь. СМИ писали, что компания имела просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек еще в начале года. Предположительно, руководителя компании уже штрафовали за продажу алкоголя без лицензии.