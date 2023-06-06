Стало известно о новых жертвах «Мистера Сидра» в Самаре Baza: в Самаре нашли тела еще двух погибших от отравления сидром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тела еще двух погибших в результате отравления сидром «Мистер Сидр» нашли в Самаре, сообщил Telegram-канал Baza. Число жертв в регионе таким образом достигло шести человек, в общей сложности по всей России скончались 24 человека.

Трупы 48-летнего мужчины и 47-летней женщины нашла их дочь. Она решила проведать родителей после того, как с 4 июня они перестали отвечать на звонки. Дома она обнаружила, что оба мертвы. Там же была найдена пустая бутылка из-под алкоголя, по предварительным данным, «Мистера Сидра».

Следователи обнаружили на месте еще одну неоткрытую бутылку. Жидкость направили на экспертизу.

5 июня Baza сообщил, что полиция начала разыскивать двух мужчин, занимавшихся производством и продажей «Мистера Сидра». Ранее был задержан директор фирмы ООО «Анди», выпускавшей опасный алкоголь.

СМИ писали, что компания имела просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек еще в начале года. Предположительно, руководителя компании уже штрафовали за продажу алкоголя без лицензии, в прошлый раз он отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила изъять опасную продукцию. Партию алкогольного напитка «Мистер Сидр» 5 июня также обнаружили на оптовом складе в Нижегородской области.

В Пензенской области также произошли отравления, 6 июня стало известно о госпитализации трех девушек. По данным СК, все трое приобрели алкоголь в одной и то же точке в Пензе.

В Ульяновской области ранее число погибших от отравления сидром достигло 18 человек. По данным местного Минздрава, всего с 4 по 6 июня в регионе выявили 51 случай интоксикации.