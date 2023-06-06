Число погибших при отравлении сидром в Ульяновской области выросло до 18 Ульяновский Минздрав: число погибших при отравлении сидром в регионе увеличилось до 18

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Еще двое человек скончались в результате отравления сидром в Ульяновской области, всего в регионе погибли 18 человек, сообщает пресс-служба Минздрава области. По данным ведомства, всего с 4 по 6 июня в регионе был зафиксирован 51 случай отравления сидром, многие заболевшие находятся в тяжелом состоянии.

По информации Министерства здравоохранения Ульяновской области, с 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу, — говорится в сообщении ульяновского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате отравления сидром в Ульяновской области были развернуты 88 коек.

Как сообщал ранее зампред правительства Ульяновской области Сергей Кучиц, для тех, кто поступает с признаками отравления, был организован «зеленый коридор». В реанимациях и палатах создан оперативный резерв мест. Подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады.

СМИ писали, что производитель сидра ООО «Анди» имел просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек 13 января 2023 года. По предварительным данным, владелец компании уже получал предупреждения из-за торговли алкоголем без лицензии, в прошлый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Вечером 5 июня полиция обнаружила партию алкогольного напитка «Мистер Сидр» и в Нижегородской области. Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.