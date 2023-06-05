Попова поручила Роспотребнадзору изъять весь «Мистер Сидр»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости. Решение было принято после массового отравления алкоголем в нескольких регионах страны.

Уточняется, что при выявлении в обороте такой продукции необходимо незамедлительно сообщить в Роспотребнадзор.

В Самарской области полицейские уже остановили фуру, перевозившую кеги с 810 литрами «Мистера Сидра». У водителя обнаружили накладную на 18 тысяч литров напитка.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.

Случаи отравления, предварительно, напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 3–5 июня в Димитровграде и Ульяновске. По официальным данным, предоставленным Следственным комитетом, скончались девять человек. Telegram-канал «112» сообщил, что количество погибших возросло до 35 человек.

В Сети также появилось видео с предпринимателем, задержанным по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей. На кадрах мужчина в кепке сидит, опустив голову. В ролике нет звука, однако, судя по действиям следователя, происходит допрос.