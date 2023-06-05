Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло Губернатор Русских: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 25 человек пострадали в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.

По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, — написал он.

Глава региона добавил, что 14 пациентов пребывают в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, а еще один — в ЦК МСЧ.

По его словам, среди пострадавших значится несовершеннолетняя девушка. Сотрудники правоохранительных органов установят, как она приобрела алкоголесодержащий напиток, резюмировал он.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.

Следственный комитет России опубликовал видео с предпринимателем, задержанным по делу о смертельном отравлении. На видео, опубликованном в Telegram, мужчина находится на допросе у следователя, прикрыв свое лицо козырьком от головного убора.