Появились кадры с задержанным по делу смертельного сидра бизнесменом

Фото: CУ CKP пo Ульянoвскoй oбласти

Следственный комитет России показал видео с предпринимателем, задержанным по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, мужчина в кепке сидит, опустив голову.

В ролике нет звука, однако, судя по действиям следователя, происходит допрос.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары. Полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек.

Кроме того, в Самарской области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр. Сотрудники правоохранительных органов начали масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в области. Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах выставлены патрули, проводится проверка автотранспорта.