Mash: разливавшая «Мистер Сидр» компания имела нечищеное оборудование

Фото: CУ CKP пo Ульянoвскoй oбласти

Производитель сидра ООО «АНДИ», в результате употребления которого скончались 16 человек, имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, срок действия документа истек 13 января 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. Канал утверждает, что владелец компании Гусейнов Анар Афат Оглы уже получал предупреждение за торговлю алкоголем без лицензии.

Отмечается, что в прошлый раз Гусейнов отделался мелким штрафом в размере 10 тысяч рублей. Остается невыясненным, какие инородные элементы могли попасть в алкогольный напиток, а также при каких условиях он хранился.

Кроме того, ТАСС сообщает, что Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции производителя «Мистер сидр» — ООО «Анди» на всей территории России.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди» на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, пострадали по меньшей мере 35 человек, 16 из них скончались. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары. Полиция изъяла не менее шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек.

Кроме того, в Самарской области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр. Сотрудники правоохранительных органов начали масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в области.