Партию смертоносного сидра изъяли еще в одном российском регионе В Нижегородской области обнаружили склад с партией опасного сидра

Фото: CУ CKP пo Ульянoвскoй oбласти

В Нижегородской области полиция нашла на складе партию алкогольного напитка «Мистер Сидр», из-за отравления которым в Самарской и Ульяновской областях уже скончались 18 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД. Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, где находилась партия опасной алкогольной продукции. <...> Данная партия изъята, — сообщили в ГУ МВД по региону.

Полиция проверяет места продажи и хранения напитков «Сакура Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Мохито Мистер Сидр», «Пина колада Мистер Сидр», «Гранат-малина Мистер Сидр». Указания о проверках точек сбыта направили во все районные ОВД.

По данным ТАСС, Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер сидр» по всей территории России.

Ранее два человека также отравились сидром в Удмуртии. Глава республики Эльвира Пинчук написала в Telegram-канале, что в токсикологическое отделение ГКБ № 6 доставлены 20-летний юноша и 34-летняя женщина, которые находятся в критическом состоянии. Пинчук отметила, что два пациента поступили только в течение суток, медики готовятся к возможному поступлению новых пострадавших, при необходимости развернут дополнительные койки.

СМИ писали, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек 13 января 2023 года. По предварительным данным, владелец компании уже получал предупреждения из-за торговли алкоголем без лицензии, в прошлый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей.