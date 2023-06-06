Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 33 человек Число пострадавших от суррогатного сидра в Ульяновской области выросло с 24 до 33 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество пострадавших в Ульяновской области в результате отравления суррогатным сидром, в результате которого погибли 16 человек, возросло до 33, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Сергей Кучиц. По его словам, их состояние оценивается как тяжелое.

По состоянию на 0.01 6 июня 2023 года (23.01 мск понедельника) 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов, - написал Кучиц.

Для тех, кто поступает с признаками отравления, был организован «зеленый коридор». В реанимациях и палатах создан оперативный резерв мест. Подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады.

СМИ писали, что производитель сидра ООО «Анди» имел просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек 13 января 2023 года. По предварительным данным, владелец компании уже получал предупреждения из-за торговли алкоголем без лицензии, в прошлый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Вечером 5 июня полиция обнаружила партию алкогольного напитка «Мистер Сидр» и в Нижегородской области. Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.