Baza: полиция объявила в розыск двух мужчин, производивших «ядовитый» сидр

Фото: CУ CKP по Ульянoвcкoй oблacти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, занимавшихся производством и продажей алкогольного напитка «Мистер Сидр», в результате употребления которого в Ульяновской области, по последним данным, отравились более 35 человек, 18 из них скончались: 16 в Ульяновской области, еще двое — в Самарской, сообщает Telegram-канал Baza. Директор фирмы производившей сидр, 32-летний Анар Гусейнов, в данный момент задержан.

По информации канала, речь идет о 36-летнем Антоне Фролове и 27-летнем Асланове Рамиле.

СМИ писали, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек 13 января 2023 года. По предварительным данным, владелец компании уже получал предупреждения из-за торговли алкоголем без лицензии, в прошлый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Вечером 5 июня в Нижегородской области полиция обнаружила на складе партию алкогольного напитка «Мистер Сидр». Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Полиция проверяет места продажи и хранения напитков «Сакура Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Мохито Мистер Сидр», «Пина колада Мистер Сидр», «Гранат-малина Мистер Сидр». Указания о проверках точек сбыта направили во все районные ОВД.