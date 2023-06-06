Жители еще одного российского региона отравились алкоголем Пензенский отдел СК сообщил о госпитализации трех девушек из-за отравления алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три жительницы Пензенской области были госпитализированы из-за отравления спиртосодержащей продукцией, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления СК. По данным ведомства, все они приобрели алкоголь в одной и той же торговой точке в Пензе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

3 июня в Пензенской области 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Также 2 июня 2023 года 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга жительница Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в торговой точке указанной выше сети города Пензы. Впоследствии девушки были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки магазинов изъяли более полутора тысяч литров спиртного. Следователи назначили судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в результате отравления сидром скончались 18 человек. Всего с 4 по 6 июня в регионе был зафиксирован 51 случай отравления сидром, многие заболевшие находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 5 июня полиция обнаружила партию алкогольного напитка «Мистер Сидр» и в Нижегородской области. Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.