В Госдуме назвали диверсией ЦРУ отравление россиян сидром Депутат ГД Федоров назвал диверсией ЦРУ отравление россиян сидром

Фото: СУ СК по Самарской области

Массовое отравление россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр» может оказаться диверсией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Комментируя ситуацию «Радио 1», он отметил, что приготовление сидра имеет определенную технологию приготовления. По его словам, случаи отравления могли произойти при покупке поддельного продукта.

Я не исключаю, что это диверсия. Дело в том, что это сидр, он имеет определенную технологию приготовления. То, что там раздавали, это была подделка, какая-то смесь метанола с чем-то, — подчеркнул парламентарий.

По словам Федорова, если технологии при производстве были нарушены ради финансовой выгоды, это можно считать мошенничеством, которое привело к смерти людей. Но сам депутат придерживается версии, что к появлению алкогольного напитка, ставшего причиной массовых отравлений и смертей, причастны ЦРУ и Служба безопасности Украины (СБУ). Парламентарий уточнил, что в России находится более трех миллионов беженцев, среди которых могут быть агенты. Он подчеркнул, что в стране действует «ЦРУ-шное украинское подполье», которое устраивает террористические акты.

Ранее тела еще двух погибших в результате отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» нашли в Самаре. Число жертв в регионе таким образом достигло шести человек, в общей сложности по всей России скончались 24 человека.