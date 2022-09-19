В Кремле отреагировали на призыв Пугачевой признать ее иноагентом Песков отказался комментировать желание Пугачевой стать иноагентом

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призыв Аллы Пугачевой включить ее в реестр иностранных агентов. По его словам, этот вопрос ни каким образом не относится к Кремлю, передает РИА Новости.

Не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать, — сказал Песков.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, шоуменом Максимом Галкиным. Певица назвала супруга «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

После этого зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин предложил Примадонне взять деньги Запада, чтобы стать иноагентом. Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в свою очередь отметил, что Пугачева является великим деятелем искусства, однако совсем не разбирается в политике и военном деле.

Ранее Песков заявлял, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее супруге Максиме Галкине он того же сказать не может.