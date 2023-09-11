В Кремле оценили возможность переговоров с Киевом Песков: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет

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Дмитрий Песков

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной по-прежнему нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к диалогу с Киевом.

Сейчас нет предпосылок для переговорного процесса. Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров не демонстрирует, — сказал Песков.

Он также добавил, что в случае возобновления переговоров, украинской стороне придется признать реалии сегодняшнего дня.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной, поскольку они нужны лишь западным странам. По его мнению, Запад находится в бедственном положении и хочет втянуть Россию в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы помочь Киеву переломить ход спецоперации.

В начале августа представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США принудили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры весной 2022 года и инициировали запрет на любые переговоры с РФ, введенный на Украине осенью того же года. При этом она отмечала, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения».