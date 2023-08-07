В МИД России оценили возможность переговоров с Украиной Захарова: Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Мария Захарова

Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости, — говорится в комментарии.

Представитель ведомства Мария Захарова до этого сообщила, что МИД будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде. По ее словам, которые приводит пресс-служба, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.

Ранее сообщалось, что участие в переговорах принимали представители почти 30 стран мира, за исключением России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечал, что проходящее в Джидде мероприятие можно расценивать как мозговой штурм. В то же время он подчеркнул, что отсутствие представителей России на переговорах не может гарантировать каких-либо договоренностей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что консультации не имеют смысла без участия российской стороны.