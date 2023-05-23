В Госдуме выступили против добычи золотого песка частниками Депутат ГД Кобылкин заявил о рисках в случае разрешения добычи золотого песка частниками

Фото: Global Look PresJim Thompson/ZUMAPRESS.coms

Добыча золотого песка россиянами в частном порядке при регистрации ИП может навредить окружающей среде, а также вызовет вопросы у ФСБ, поскольку нет понимания, куда будут уходить природные ископаемые, считает председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он рассказал «Парламентской газете», что данная инициатива несет большие риски при условии, что золото не является дефицитным природным ресурсом.

Я понял бы, если бы это были дефицитные природные ресурсы, которые входят в перечень того, от чего мы импортозависимы. А с золотом, на мой взгляд, это опасная игра, которая может привести к плачевным последствиям, — уточнил парламентарий.

Депутат добавил, что не следует поощрять незаконную деятельность ради создания новых рабочих мест. В качестве примера он привел легализацию продажи оружия ради того, чтобы больше людей могли устроиться на работу. Парламентарий подчеркнул, что будет организован круглый стол, на котором обсудят инициативу, но пока отношение к ней негативное.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Асламбек Гермаханов поддержал мнение Кобылкина. Он пояснил, что многие руководители регионов уже не раз жаловались на негативное влияние разработок на окружающую среду. Он сомневается, что частные старатели будут правильно использовать полученные для добычи участки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов нашел в данной инициативе плюсы. Он напомнил о золотой лихорадке, которая привела к развитию Дикого Запада. По его мнению, также можно наладить добычу на Востоке России, тем самым привлечь туда предприимчивых россиян, которые смогут развить регион.

Законопроект о легализации поиска золота частниками подготовило Минвостокразвития. Новый механизм планируется испробовать на Дальнем Востоке и в Арктике, а потом распространить на другие регионы. Максимальное количество золота, которое разрешено добыть, должно составлять 30 кг. Во время работ запрещено устраивать взрывы, снимать верхние слои почвы глубже пяти метров. Периодически нужно предоставлять фото участка, а после завершения работ восстановить его и увезти мусор.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее посоветовал россиянам зарабатывать с помощью майнинга. По его словам, Россия — вторая в мире страна по майнингу и здесь наблюдается избыток генерации в электроэнергетике.