В Госдуме назвали слухами информацию об объявлении всеобщей мобилизации Депутат Госдумы Швыткин заявил, что для объявления всеобщей мобилизации нет оснований

Военнослужащие роты почётного караула Преображенского полка / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация о скором объявлении всеобщей мобилизации — это слухи. Парламентарий заверил, что для этого нет никаких оснований, сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

Данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения. Оснований для всеобщей мобилизации на сегодняшний день нет, — сказал он.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что правительство РФ в ближайшее время готовится официально объявить войну Киеву. По их данным, это будет сделано для того, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации. Источники изданий утверждали, что это может произойти 9 мая.

В Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая. Он также опроверг сообщения о планах объявить войну Киеву.