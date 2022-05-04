Песков назвал чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая, пишет ТАСС. По его словам, это ложная информация. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Владимир Путин объявит о всеобщей мобилизации в День Победы.

Нет, не стоит. Это неправда, это чушь, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям.

Спикер Кремля также опроверг информацию о том, что 9 мая Москва может объявить Киеву войну.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы РФ не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату, включая День Победы.

Военные парады 9 мая пройдут в 28 российских городах, к ним привлечены около 65 тысяч человек, а также свыше 460 воздушных судов, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов.