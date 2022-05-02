Лавров: окончание спецоперации Россия не будет подгонять под 9 мая

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вооружённые силы РФ не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату, включая День Победя 9 мая. Об этом в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

В ходе интервью у Лаврова поинтересовались, существует ли надежда, что спецоперация на Украине завершится к 9 мая.

Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что темпы спецоперации зависят от необходимости «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее в ООН сообщили, что на Украине с 24 февраля по 28 апреля погибли 2899 мирных жителей. Наибольшее количество погибших за этот период — 1411 — на территории Донецкой и Луганской областей. На территории Украины, контролируемой Киевом, погибли 1317 человек, на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях — 94 погибших.

В ООН отмечают, что реальное число погибших может значительно превосходить представленные в отчёте цифры. Информация из ряда мест задерживается, а в некоторых районах её необходимо проверить, поскольку там имелись сообщения о многочисленных случаях гибели и ранений гражданского населения.

Также с 24 февраля Украину покинули более 5,2 млн жителей.