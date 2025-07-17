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17 июля 2025 в 14:45

На Украине пожаловались на ТЦК из-за одного аспекта

Депутат Рады Разумков обрушился на ТЦК из-за пробок в Киеве

Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

В Киеве образовались пробки из-за работы ТЦК, заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала «Суперпозиция». Парламентарий подчеркнул, что сотрудники ведомства перекрыли дорогу, из-за чего начались проблемы с движением.

Я вот сегодня еду на работу, стоит блокпост [ТЦК]. Поставили, перекрыли половину дороги, перекрыли на Борщаговке и стоят. И по одной машине вылавливают, а пробка есть, пробка собралась. Зачем вы это делаете? В чем логика?, — задался вопросом депутат.

Ранее в Харькове мужчина отказался общаться с сотрудниками ТЦК на русском языке, потребовав вести разговор исключительно на украинском. Это требование вызвало растерянность у представителей ведомства. Один из них попытался возразить, сославшись на традиционно русскоязычный статус Харькова, однако гражданин проявил настойчивость. В результате сотрудники ТЦК вместе с сопровождавшим их полицейским прекратили попытки диалога и вернулись к служебному автомобилю.

До этого стало известно о мобилизации на Украине митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко. Хотя архиерея пока не направили в воинскую часть, ему был выписан административный протокол и вручена повестка.

ТЦК
Украина
Верховная Рада
политика
мобилизация
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