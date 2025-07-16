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16 июля 2025 в 14:59

Украинский ТЦК выдал повестку митрополиту Гончаренко

Украинский ТЦК задержал митрополита Гончаренко и выдал ему повестку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко, сообщила пресс-служба Союза православных журналистов. Пока архиерея в воинскую часть не отправили.

Гончаренко выписали административный протокол и выдали повестку. По данным СПЖ, митрополиту 47 лет, но брони от мобилизации у него нет. Поэтому архиерея могут отправить на линию боевого соприкосновения.

Ранее СБУ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия (Орест Березовский). В службе заявили, что митрополит с 2022 года стал гражданином России, а также поддерживал связь с Русской православной церковью и «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

В ответ посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что международным организациям необходимо дать оценку этому шагу. По его словам, мировое сообщество должно смотреть на происходящее «через призму права человека на вероисповедание».

УПЦ
ТЦК
Украина
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