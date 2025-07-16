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16 июля 2025 в 17:21

Украинец отбился от военкомов необычным способом

Житель Харькова отбился от военкомов, обвинив их в незнании украинского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Харькова сумел отбиться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), устроив скандал из-за языка, пишет издание «Страна.ua». Мужчина обвинил их в незнании украинского.

Как сообщается, мужчина потребовал, чтобы к нему обращались на украинском языке. Это вызвало замешательство среди военкомов, сообщает издание.

Один из них заявил, что они находятся в Харькове, предположительно подразумевая, что это всегда был русскоязычный город. Однако мужчина настойчиво требовал говорить с ним по-украински. В конце концов военкомы и полицейский оставили его в покое и направились к служебному автомобилю.

Ранее на Украине в селе Орловка Ровненской области произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования: во время проверки документов неизвестные избили военкома. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

До этого украинский депутат Артем Дмитрук отмечал, что в соцсетях положительно воспринимают атаки на ТЦК. По словам политика, после удара по военкомату в интернете не было найдено ни одного отрицательного комментария — только одобрительные реакции.

Украина
военкомы
ТЦК
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