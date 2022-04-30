Уоллес предположил, что Путин объявит о всеобщей мобилизации 9 мая

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес / Фото Luka Dakskobler/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала LBC предположил, что президент России Владимир Путин якобы объявит о всеобщей мобилизации в праздник Победы 9 Мая, передаёт британское агентство Daily Mail. По словам британца, верховному главнокомандующему России понадобится «больше пушечного мяса» для достижения целей на Украине. Однако он подчеркнул, что это только его предположение и обоснований у него не имеется.

Я не удивлюсь, если он (президент России. — NEWS.ru) объявит о мобилизации 9 мая, а также о том, что Россия теперь противостоит нацистам всего мира. Правда, у меня нет информации на этот счёт, — заявил Уоллес.

О том, что Россия якобы готовится к началу всеобщей мобилизации населения, Daily Mail также рассказали российские источники и западные официальные лица на условиях анонимности.

Уоллес ранее заявил BBC, что Украина может наносить удары по путям и объектам снабжения ВС РФ в соответствии с международным правом. По его словам, атака на пути снабжения российской армии является для Украины частью самообороны, поскольку только так действия России будут замедлены.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи, в свою очередь, одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки. Он отметил, что Киев вправе нанести удар по «территории противника, атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов».