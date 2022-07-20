В Госдуме предложили способ борьбы с психологами-шарлатанами Депутат Кузнецова предложила способ борьбы с психологами-шарлатанами

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Чтобы обеспечить россиянам качественную психологическую поддержку и справиться с недобросовестными психотерапевтами, необходимо зафиксировать понятие психологической помощи в законодательстве, заявила «Парламентской газете» заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что вопрос должной подготовки психологов поможет решить Минобрнауки.



Нужен базовый законопроект. Для начала в нем надо зафиксировать понятие психологической помощи, определить тех, кто в ней участвует, ведь психологи есть в системах образования, здравоохранения, социальной помощи. Законопроектом нужно решить вопросы качественной подготовки психологов, предусмотрев работу Минобрнауки в этом направлении, — отметила Кузнецова.



Она убеждена, что такой законопроект призван расширить возможности участия психологов в решении проблем, повысить их квалификацию и удовлетворить соответствующий запрос образовательных организаций. Кузнецова добавила: над инициативой работают специалисты из МЧС и с факультета психологии МГУ. Депутат выразила надежду, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.



Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов заявил, что в субъектах РФ на базе центров управления регионами стоит внедрить систему, которая будет мониторить социальные сети и отслеживать «тревожные» слова и словосочетания, которые могут предшествовать самоубийствам детей. Он рассказал о случае, когда мальчик из благополучной семьи покончил с собой после провала на экзамене по физике.