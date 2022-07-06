В Госдуме призвали мониторить соцсети для предотвращения самоубийств детей Депутат Романов призвал мониторить соцсети для предотвращения самоубийств детей

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look press

В субъектах РФ на базе центров управления регионами стоит внедрить систему, которая будет мониторить социальные сети и отслеживать «тревожные» слова и словосочетания, которые могут предшествовать самоубийствам детей, предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. Он рассказал о случае, когда мальчик из благополучной семьи покончил с собой после провала на экзамене по физике, передает «Парламентская газета».

Была благополучная семья, правда, мать одна воспитывала сына. Сейчас по этому делу работают следственные органы. По нашей информации, этому событию предшествовало участие мальчика в так называемых группах смерти, — отметил Романов.

По его словам, за первое полугодие 2021 года в России выявили 3064 случая самоубийства или попытки суицида детей: этот показатель вырос на 43% по сравнению с 2020 годом. Депутат подчеркнул, что в стране уже закрыли множество сайтов, на которых подростков призывали покончить с собой, однако, по словам политика, таких страниц становится все больше.

Романов призвал создать аппаратно-программный комплекс «Защита будущего», который позволит мониторить соцсети с целью выявить комментарии пользователей о желании совершить самоубийство. Более того, такая система поможет находить ресурсы, распространяющие запрещенную информацию и призывы к самоубийству.

Ранее стало известно, что количество несовершеннолетних, становящихся пациентами психологических консультаций и психиатрических клиник, достигло самого большого числа как минимум с середины десятилетия. По сравнению с 2019 годом число детей и подростков, у которых диагностированы те или иные проблемы с психикой или поведением, подскочило на 77%.