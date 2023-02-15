В Госдуме потребовали запретить «русофобский» концерт «Ногу свело» Депутат ГД Гусев обратился к Беглову с просьбой запретить концерт «Ногу свело» в Петербурге

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев отправил письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом запретить концерт группы «Ногу свело», который должен пройти 7 июля на площадке Roof Place, копия документа есть в распоряжении NEWS.ru. По мнению Гусева, солист группы Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оскорбляет собственный народ и родину, а потому выход на российские площадки для него должен быть закрыт. Он сравнил музыканта с актером, поклоняющимся Гитлеру в годы Великой Отечественной войны.

Творчество Покровского с февраля 2022 года буквально наполнено русофобией и осуждением действий российских военных. <...> Считаю правильным запретить проведение концерта «Ногу свело» в городе Санкт-Петербурге 7 июля 2023 года, — следует из письма.

По словам депутата, многие российские артисты, которые уехали за границу, желают гибели своей стране и презрительно отзываются о народе и армии РФ. Он считает, что к таким деятелям можно отнести актеров Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певиц Аллу Пугачеву и Монеточку (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), музыкантов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Что касается Покровского, Гусев уверен, что ему попросту нечем оплачивать проживание в США, потому он и решил отправиться на гастроли в Россию.

С Покровским происходит ровно то, к чему идут все эти бывшие российские звезды. Петь на английском, иврите или казахском они, может, и могли бы. Но никому там не нужны. <...> Покровскому нечем оплачивать $500 000 за ипотеку в Нью-Йорке. Такова цена предательства. И дальше самое страшное — забвение, — заявил депутат.

Сам Максим Покровский на звонки NEWS.ru не ответил. Администрация клуба оставила вопрос о проведении концерта без комментария.

После начала военной операции Покровский стал поддерживать Украину, писать песни о любви в ней и критиковать коллег по цеху, которые поддержали проведение боевых действий. Проживающий в Нью-Йорке исполнитель заявлял, что он «не на одной волне» с теми, кто выступил в поддержку ввода российских войск на территорию Украины. Покровский говорил, что они «преступники» и должны быть «наказаны».

Прошлым летом Макс Покровский объяснил, почему не едет с концертами на Украину. Лидер группы «Ногу свело» боится, что его заподозрят в пиаре на горе.