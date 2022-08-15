«Не получилось»: Покровский объяснил невозможность своего визита на Украину Покровский объяснил невозможность своей поездки на Украину нежеланием делать себе рекламу

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Макс Покровский

Макс Покровский объяснил, почему сейчас не едет с концертами на Украину. Лидер группы «Ногу свело» боится, что его заподозрят в пиаре на горе. Своими мыслями он поделился в одном из украинских YouTube-каналов.

Мы с моей женой Таней очень хотели приехать на Украину. У нас не получилось найти правильную форму, с которой я приеду. Я объясню, что это значит. Ехать и выступать в Одессе или в киевском метро — это значит делать себе рекламу. Значит пиариться на кошмарном горе, — пояснил проклинающий россиян музыкант.

Покровский отметил, что у него есть «чёткая формулировка», с которой он хочет приехать на Украину: он желал бы быть «свидетелем» и «видеть всё своими глазами», а также снимать увиденное на телефон и публиковать в соцсетях.

Это звучит как хайп, но это не так. К сожалению, пока не получилось. Визит на Украину должен быть тогда, когда он будет нужен, — снова оправдался артист.

Сам Покровский сейчас проживает в Нью-Йорке. Он выступает с резкой критикой в адрес бывшей родины.

Ранее журналист Михаил Дряшин жёстко высказался по поводу предстоящих концертов лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского в России. У коллектива на осень запланирован концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга. Дряшина возмутил сам факт, что Покровский едет с концертами в страну, которую буквально ненавидит, как ни в чём не бывало.