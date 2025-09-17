Празднование Дня города в Москве
В Госдуме оценили идею обязать россиян ставить прививки от гриппа

Депутат Леонов высказался против обязательных прививок от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не нужно вводить обязательную вакцинацию от гриппа, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что общество негативно реагирует на подобные предложения.

Конечно, не нужно никого обязывать делать прививки, и наше общество негативно реагирует на подобные предложения. Я категорически их не поддерживаю, — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что сейчас идет сезонная вакцинация от гриппа и все лечебные учреждения обеспечены необходимыми лекарствами. По его словам, особенно рекомендуется сделать прививку людям из группы риска: речь идет о пожилых и пациентах с хроническими заболеваниями.

Ранее врач-педиатр Надежда Попова заявила, что предсказать точное начало всплеска заболеваемости гриппом сложно, но лучше всего привиться от него в сентябре. По ее словам, особенно это касается детей с хроническими болезнями.

Врач-педиатр Евгений Тимаков ранее заявил, что серьезные негативные реакции на вакцины сведены к минимуму. Он подчеркнул, что современные методы производства и очистки препаратов не дают токсических веществ.

