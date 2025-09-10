Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию

Депутат Якубовский: отсутствие трудового стажа приведет к маленькой пенсии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маленький трудовой стаж приведет к тому, что человеку назначат только социальную пенсию, заявил RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Он напомнил, что для получения более высокой страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8–10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок. Это значит, что полностью без пенсии человек не останется, но социальная выплата значительно ниже, — заявил он.

Ранее исполнительный директор «Сбер НПФ» Алла Пальшина заявила, что жителям России с маленьким трудовым стажем или вовсе без него положена социальная пенсия в размере 8824 рублей. Аналогичные выплаты ждут тех, кто заработал менее 30 пенсионных баллов.

