Россиянам предложили дать возможность оценивать чиновников на «Госуслугах»

Депутаты от партии «Новые люди» предложили позволить гражданам России ежегодно оценивать работу чиновников через портал «Госуслуг», сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект уже в скором времени будет внесен в Государственную думу.

Согласно документу, процесс голосования предлагается сделать тайным. По мнению парламентариев, россияне должны иметь возможность оценивать работу депутатов всех уровней, а также губернаторов регионов и глав муниципальных образований.

При этом итоги таких опросов предлагается публиковать в открытом доступе. Предполагается, что это позволит четко увидеть, как граждане относятся к чиновникам. Авторы законопроекта убеждены, что инициатива послужит «дополнительным стимулом для должностных лиц».

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» призвали отдавать покупателям бесплатно товары с неверно указанной ценой. В частности, парламентарии предложили дополнить закон о защите прав потребителей нормой. По их оценкам, действующие меры недостаточно эффективны и не мотивируют продавцов поддерживать актуальность ценников.