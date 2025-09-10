Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 10:47

Россиянам предложили дать возможность оценивать чиновников на «Госуслугах»

«Новые люди» предложили ввести возможность оценки чиновников на «Госуслугах»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутаты от партии «Новые люди» предложили позволить гражданам России ежегодно оценивать работу чиновников через портал «Госуслуг», сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект уже в скором времени будет внесен в Государственную думу.

Согласно документу, процесс голосования предлагается сделать тайным. По мнению парламентариев, россияне должны иметь возможность оценивать работу депутатов всех уровней, а также губернаторов регионов и глав муниципальных образований.

При этом итоги таких опросов предлагается публиковать в открытом доступе. Предполагается, что это позволит четко увидеть, как граждане относятся к чиновникам. Авторы законопроекта убеждены, что инициатива послужит «дополнительным стимулом для должностных лиц».

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» призвали отдавать покупателям бесплатно товары с неверно указанной ценой. В частности, парламентарии предложили дополнить закон о защите прав потребителей нормой. По их оценкам, действующие меры недостаточно эффективны и не мотивируют продавцов поддерживать актуальность ценников.

