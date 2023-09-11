Депутат Госдумы объяснил, как избежать войны в Закавказье Депутат Затулин призвал деблокировать Лачинский коридор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Чтобы избежать войны в Закавказье необходимо деблокировать Лачинский коридор, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. Он назвал заявление Кремля об «анализе и отслеживании ситуации», после отказа Армении проводить с Россией учения ОДКБ, «очень слабым». Затулин отметил, что в данном вопросе Москве стоит действовать решительнее, так ситуация в регионе стоит на пороге новой войны.

Я не вижу смысла в невмешательстве во внутренние дела Армении, которые соблюдались ранее. Из-за опасения нарушить статус-кво после войны 2020 года, теперь мы стоим на пороге новой войны. Я считаю, что Лачинский коридор должен быть деблокирован. Здесь уже не стоит вопрос в том, какую сторону мы поддерживаем, мы выступаем за справедливость, — сказал Затулин.

Депутат напомнил, что Россия взяла на себя миссию миротворчества, а также то, что еще во времена СССР Карабах был Нагорно-Карабахской автономной областью.

Без особого статуса я не верю с гарантии для населения, а Азербайджан не собирается его давать, потому что им важно очистить эти территорию, и либо выдворить, либо ассимилировать армянское население. Совпадает это с нашими интересами? Я уверен, что нет, значит надо предпринимать какие-то действия, — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решение армянского правительства проводить военные учения с США, а не с ОДКБ, требует серьезного анализа. По его словам, этим Москва будет заниматься вместе с Ереваном.

Совместные американо-армянские учения будут проходить с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Как утверждали в Министерстве обороны Армении, целью маневров является повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

По информации Пентагона, тренировочные мероприятия под названием Eagle Partner 2023 будут проходить при участии порядка 85 американских военнослужащих. В маневрах задействованы бойцы 1-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США и национальной гвардии Канзаса, поддерживающей партнерскую программу с Арменией с 2003 года.