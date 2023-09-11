Песков заявил о необходимости проанализировать отказ Армении от учений ОДКБ

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Решение армянского правительства проводить военные учения с США, а не с ОДКБ, требует серьезного анализа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этим Москва будет заниматься вместе с Ереваном.

Решение Еревана о военных учениях с США, а не с ОДКБ, требуют серьезного анализа, — сообщил спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что совместные американо-армянские учения будут проходить с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Как утверждали в Министерстве обороны Армении, целью маневров является повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

По информации Пентагона, тренировочные мероприятия под названием Eagle Partner 2023 будут проходить при участии порядка 85 американских военнослужащих. В маневрах задействованы бойцы 1-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США и национальной гвардии Канзаса, поддерживающей партнерскую программу с Арменией с 2003 года.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал учения элементом политики по целенаправленному отходу от России. Депутат в связи с этим напомнил об интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он сказал о необходимости уйти от российской зависимости, и призыве представителя НАТО к Армении вступить в Альянс сразу после этого.