Пентагон назвал число военных США, которые поучаствуют в учениях с Арменией Около 85 американских солдат примут участие в совместных учениях США и Армении

Фото: U.S. Army photo by Spc. Jessica Scott

Около 85 американских солдат примут участие в совместных учениях США и Армении Eagle Partner 2023, сообщили на сайте командования армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Учения будут проходить с 11 по 20 сентября на полигонах Зар и Армавир под Ереваном, указали в Пентагоне.

Около 85 американских и 175 армянских военных примут участие в учениях. <...> Учения запланированы для подготовки 12-й армянской миротворческой бригады к оценке «Концепции оперативного потенциала НАТО (OCC)» в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» позднее в этом году, — говорится в пресс-релизе.

В маневрах задействуют военных 1-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии Канзаса, поддерживающей партнерскую программу с Арменией с 2003 года.

Полковник Мартин О’Доннелл, чьи слова приводятся на сайте USAREUR-AF, отметил, что американо-армянские учения позволят странам «выстроить отношения на тактическом уровне» и повысить «оперативную совместимость» подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении анонсировало совместные учения с США, которые будут включать в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами». Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что учения Армении и США не способствуют стабилизации обстановки и укреплению взаимного доверия в регионе. Представитель Кремля указал, что российская сторона продолжит последовательную и конструктивную работу с Ереваном и Баку по урегулированию ситуации в Карабахе.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил свои войска вдоль совместной границы и разделительной линии с Карабахом. МИД Азербайджана назвал слова Пашиняна фейковой манипуляцией, указав, что реальной угрозой безопасности в регионе является «продолжение военных и политических провокаций» со стороны Еревана.