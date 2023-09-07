В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США Песков: учения Армении и США не поспособствуют стабилизации обстановки в регионе

Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что на будущую неделю запланированы маневры вооруженных сил двух стран.

В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе, — сказал представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с Соединенными Штатами. Уточняется, что учения ARTSIV PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

Ранее об этих учениях высказался первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, это продолжение политики по целенаправленному отходу от России.

Он напомнил об интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он сказал о необходимости уйти от российской зависимости, и призыве представителя НАТО к Армении вступить в Альянс сразу после этого. Также Затулин напомнил, что Армения до этого отказалась участвовать в учениях ОДКБ и выразила на официальном уровне недоверие к данной структуре.