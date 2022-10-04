В ГД объяснили неявку 40 депутатов на голосование о вхождении регионов в РФ Депутат Матвейчев: около 40 членов ГД пропустили голосование о вхождении новых регионов в состав РФ по личным причинам

Фото: duma.gov.ru

Около 40 депутатов Госдумы не смогли участвовать в голосовании по вхождению новых регионов в состав России по личными обстоятельствами, заявил в беседе с «Подъемом» зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. Сам парламентарий также не смог присутствовать на ратификации договоров. По его словам, он уже более двух месяцев находится в больнице.

Я в больнице лежу уже два месяца, у меня была тяжелая операция, и сейчас еще тоже болею. Что касается других, то у каждого были свои обстоятельства: были люди, которые находятся в Донбассе, в других командировках, и больных тоже много, — поделился Матвейчев.

Отдельно он рассказал о неявке из-за заболевания коронавирусом. По его словам, около 10% депутатов Госдумы сдали положительный тест на COVID-19, в связи с чем им пришлось пропустить как встречу с президентом, так и заседание Госдумы. При этом Матвейчев подчеркнул, что все члены ГД единодушны в вопросе вхождения новых территорий в состав России.

Другой депутат Госдумы Артур Чилингаров также объяснил свое отсутствие тем, что он «находится в госпитале».

Депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.