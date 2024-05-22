В ГД назвали возможный срок повышения возраста продажи сигарет в России Депутат Куринный: возраст продажи сигарет в России повысят через несколько лет

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Власти могут реализовать идею об увеличении возраста продажи сигарет через несколько лет, заявил в беседе с Lenta.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Таким образом он прокомментировал предложение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Я думаю, через несколько лет мы такие ограничения примем. Пока рановато, — уточнил Куринный.

Волынец выступила с идеей ввести запрет на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года. Со своей идеей она обратилась к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой, которая назвала здоровье и благополучие подростков двигателем в процессе строения здорового общества.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее отметил, что власти могут увеличить размер штрафа за курение в неположенном месте до пяти тысяч рублей. Его будут взыскивать и при курении вейпов. Сейчас штраф находится в диапазоне от 500 рублей до одной тысячи рублей.

Метелев также выступал за повышение размера взысканий за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей. Все эти меры авторы антитабачных инициатив изложили в пакете законопроекта.