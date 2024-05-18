В Госдуме уточнили возможный размер штрафа за курение в неположенных местах Метелев: штраф за курение в неположенных местах могут повысить до 5 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Размер штрафов за курение в неположенных местах, который предлагается увеличить в России, может составить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, это также касается вейпов. Депутат напомнил, что сегодня штраф составляет от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от 3 тысяч до 5 тысяч (в настоящее время — от 500 до 1 тысяч рублей), — заявил Метелев.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за курение на детской площадке, он может составить от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Как отметил Метелев, сейчас за это штрафуют на сумму 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Ранее депутат предлагал увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей. Как объяснял Метелев, такие меры изложены в пакете антитабачных законопроектов.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить штраф за оскорбление учителей. Такое обращение она направила главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению Лантратовой, штраф следует увеличить до 700 тысяч рублей для юридических лиц и до 20 тысяч рублей — для физических.